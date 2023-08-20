Бастрыкин потребовал доклад о терроризирующей село под Волгоградом банде

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки заявления жителей станицы Березовской Волгоградской области. По словам селян, вот уже некоторое время их терроризирует банда преступников во главе с рецидивистом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчины угрожают, наносят ущерб имуществу, проникают в дома.

Люди неоднократно жаловались в правоохранительные органы, но тщетно. От безысходности они обратились в СМИ и попросили о помощи.

- Следственные органы СУ СК России по Волгоградской области ходатайствуют о передаче материалов из органов полиции в свое производство, - уточнили в региональном следкоме.

По итогам проверки руководитель следственного комитета по Волгоградской области Василий Семенов доложит Бастрыкину о результатах.

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