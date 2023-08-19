«Ротор» с новым тренером одержал первую победу в сезоне

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» провел первый матч под руководством нового главного тренера Сергея Попкова. Волгоградская команда в 6-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги на выезде встречалась с ульяновской «Волгой». Игра завершилась победой «Ротора» со счетом 2:1.

Волгоградская команда вышла вперед в начале второго тайма, гол после розыгрыша штрафного в активе Сергея Зуйкова. В середине второй 45-минутки «Волга» восстановила равенство благодаря точному дальнему удару Никиты Кирсанова. Однако последнее слово в матче осталось за «сине-голубыми», на 73-й минуте после подачи со штрафного цель поразил Алексей Никитин.

«Ротор» одержал первую победу в сезоне. Теперь в его активе 6 набранных очков.

В следующем туре Второй лиги 27 августа «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с брянским «Динамо». Матч начнется в 18.00. Перед этим матчем «сине-голубым» предстоит еще провести встречу второго раунда Кубка России, 22 августа подопечные Сергея Попкова в гостях сыграют с «Астраханью».