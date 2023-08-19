Купный лесной пожар тушат в Волгоградской области

Фото: архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгоградской области 19 августа вспыхнул крупный лесной пожар. Огонь тушат в районе хутора Донской Городищенского района. Пожаром охвачено несколько гектаров леса.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды, в тушении пожара на территории лесничества в Городищенском районе принимают участие 98 человек, используется 20 единиц техники.

- Задействованы силы Волгоградского лесничества, привлекаются дополнительные резервы. В тушении участвуют силы противопожарной службы ВО и МЧС. Для недопущения распространения огня и минимизации ущерба выполнена дополнительная опашка, - отметили в комитете.