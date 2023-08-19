С 21 августа в Волгограде горячую воду отключат в одном районе

На юге Волгограда с понедельника отключат горячую воду Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Летом в Волгограде не обходится без отключения горячей воды. Ресурсоснабжающая компания готовит оборудование к отопительному сезону. Специалисты проводят гидравлические испытания сетей. Работы невозможны без отключения горячей воды.

На новой неделе в Волгограде на 5 дней без горячего водоснабжения останутся жители южной части. С 21 по 25 августа только холодная вода будет течь в домах на 29 улицах Красноармейского района.

- Все отключения горячей воды планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения».

Подача горячей воды будет приостановлена по адресам: ул. 2-я Караванная, 21, 37-43, ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28, ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41, ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10, ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15, ул. Светлоярская, 46, ул. 2-я Штурманская, 2, 3-15, 7а, 9а, 19, ул. Танеева, 2-20, ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10-24, 11, 13, 18а, 19, ул. Ломакина, 1, 1а, 3, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24а, 26, 28, ул. 50 лет Октября, 3, 4-12, 5, 7, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 36а, ул. Голубева, 1а, 3, ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65, пр. Канатчиков, 1-21, 2, 4, 6, 16а, 18, 20, 22, 26, ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31, ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, пр. Героев Сталинграда, 1, 5-17, ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55, ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а, ул. Я. Коласа, 24, ул. Моцарта, 17а, ул. Брестская, 3-13, 17-23, ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а, ул. Копецкого, 1а, 10, ул. Мачтозаводская, 122, 124, ул. Панферова, 2, 4а, 6-14, ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9, ул. 2-я Динамовская, 6а, 7.