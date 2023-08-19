Андрей Бочаров поручил подготовить новые меры поддержки сельских медиков

В Среднеахтубинской ЦРБ по программе "Земский доктор" работают 37 врачей Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 19 августа проинспектировал Среднеахтубинскую ЦРБ, где завершился капремонт поликлиники. Также глава региона поручил проработать дополнительные меры поддержки врачей в рамках продолжения программ «Земский доктор/ земский фельдшер»., чтобы сохранить кадры на селе.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, для Среднеахтубинской ЦРБ в медицинском университете Волгограда ведется целевая подготовка 27 специалистов по программам специалитета. По проекту «Земский доктор» было трудоустроено 37 врачей, по программе «Земский фельдшер» — 25 медиков

- Помимо тех программ, которые уже действуют, необходимо подумать, какие еще инструменты можно для этого использовать, как можно поощрять тех, кто работает здесь сверх этих программ. С одной стороны — нужно привлечь людей, а с другой - сохранить, - заявил Андрей Бочаров.

Напомним, на неделе в Волгограде объявили о модернизации клинической больницы №4 в Тракторозаводском районе. На территории медучреждения планируют построить новый корпус.