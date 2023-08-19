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НовостиОбщество19 августа 2023 10:32

Мошенники под видом управляющих компаний обманывают волгоградцев

Аферисты расклеивают на подъездах домов в Волгоградской области листовки от имени УК
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Новый вид мошенничества появился в Волгограде и области. Аферисты пытаются обманывать жителей, представляясь управляющими компаниями. На подъездах многоквартирных домов появляются листовки якобы от имени УК. Жильцам сообщают о необходимости смены домофонов, газового оборудования, счетчиков. Такие факты выявили полицейские, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В листовках указан QR-код. Волгоградцам, перейдя по нему, будет предложено ввести данные банковской карты и оплатить некоторую сумму.

- Указав цифры на банковской карте, помимо конкретной, указанной в платеже суммы, вы дадите мошенникам возможность похитить все деньги с вашей карты, - отметили полицейские.

Листовки были расклеены на подъездах дома в Волжском. Чтобы не попасть на удочку мошенников, жителей региона просят узнавать любую информацию напрямую в управляющей компании.