Мошенники под видом управляющих компаний обманывают волгоградцев

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Новый вид мошенничества появился в Волгограде и области. Аферисты пытаются обманывать жителей, представляясь управляющими компаниями. На подъездах многоквартирных домов появляются листовки якобы от имени УК. Жильцам сообщают о необходимости смены домофонов, газового оборудования, счетчиков. Такие факты выявили полицейские, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В листовках указан QR-код. Волгоградцам, перейдя по нему, будет предложено ввести данные банковской карты и оплатить некоторую сумму.

- Указав цифры на банковской карте, помимо конкретной, указанной в платеже суммы, вы дадите мошенникам возможность похитить все деньги с вашей карты, - отметили полицейские.

Листовки были расклеены на подъездах дома в Волжском. Чтобы не попасть на удочку мошенников, жителей региона просят узнавать любую информацию напрямую в управляющей компании.