Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье19 августа 2023 8:52

Волгоградский губернатор в субботу отправился в больницу Средней Ахтубы

Андрей Бочаров оценил модернизацию Среднеахтубинской ЦРБ
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Среднеахтубинской ЦРБ закончился капремонт поликлиники

В Среднеахтубинской ЦРБ закончился капремонт поликлиники

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

19 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приехал с инспекцией в Среднеахтубинскую ЦРБ. Глава региона оценил результаты реализации проектов развития медучреждения, которая обслуживает около 60 тысяч жителей района. В медучреждении завершился капитальный ремонт поликлиники.

На модернизацию поликлиники было выделено 80 миллионов рублей. После ремонта ее оснастили современным оборудованием.

Как сообщает корреспондент сайта volgograd.kp.ru, больницу в Средней Ахтубе ожидают новые работы. Андрей Бочаров поручил разработать проект капитального ремонта для двухэтажного детского отделения. Строители должны выйти на объект уже в следующем году.