Волгоградский губернатор в субботу отправился в больницу Средней Ахтубы

В Среднеахтубинской ЦРБ закончился капремонт поликлиники Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

19 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приехал с инспекцией в Среднеахтубинскую ЦРБ. Глава региона оценил результаты реализации проектов развития медучреждения, которая обслуживает около 60 тысяч жителей района. В медучреждении завершился капитальный ремонт поликлиники.

На модернизацию поликлиники было выделено 80 миллионов рублей. После ремонта ее оснастили современным оборудованием.

Как сообщает корреспондент сайта volgograd.kp.ru, больницу в Средней Ахтубе ожидают новые работы. Андрей Бочаров поручил разработать проект капитального ремонта для двухэтажного детского отделения. Строители должны выйти на объект уже в следующем году.