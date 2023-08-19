В мэрии Волгограда назначили временного руководителя департамента городского хозяйства

В мэрии Волгограда назначили временного главу департамента городского хозяйства Фото: Эдуард Пальгунов

В администрации Волгограда назначили временного руководителя департамента городского хозяйства вместо уволившегося Виталия Земцова. Исполняющим обязанности начальника структурного подразделения стал Сергей Комлев, который занимал должность заместителя руководителя департамента. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии.

В администрации Волгограда Сергей Комлев работает с 2017 года.

Напомним, вечером 18 августа стало известно о том, что руководивший департаментом городского хозяйства Виталий Земцов решил покинуть свой пост. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию после восьми лет работы.