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НовостиПроисшествия19 августа 2023 8:11

Под Волгоградом иномарка сбила 12-летнего мальчика на велосипеде

Автомобилист в вечернее время наехал на школьника-велосипедиста в Волгоградской области
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Ребенка доставили в больницу

Ребенка доставили в больницу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 18 августа в Светлоярском районе Волгоградской области мальчик на велосипеде попал под колеса автомобиля. Ребенка сбил 54-летний водитель Kia Ceed. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Автомобилист в 21.55 в поселке Кирова на перекрестке улицы Советской и переулка Виноградный при повороте столкнулся с велосипедом, которым управлял 12-летний школьник. Мальчик получил травмы. Его доставили в больницу.