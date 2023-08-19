Под Волгоградом иномарка сбила 12-летнего мальчика на велосипеде

Ребенка доставили в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 18 августа в Светлоярском районе Волгоградской области мальчик на велосипеде попал под колеса автомобиля. Ребенка сбил 54-летний водитель Kia Ceed. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Автомобилист в 21.55 в поселке Кирова на перекрестке улицы Советской и переулка Виноградный при повороте столкнулся с велосипедом, которым управлял 12-летний школьник. Мальчик получил травмы. Его доставили в больницу.