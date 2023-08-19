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НовостиОбщество19 августа 2023 7:13

По центру Волгограда пронесут 80-метровый флаг России

120 волгоградцев развернут огромный флаг России на Центральной набережной
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде пройдут мероприятия в честь Дня флага России

В Волгограде пройдут мероприятия в честь Дня флага России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде пройдут мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации. 20 августа в 18.00 у фонтана «Искусство» пройдет концерт «Символ, рожденный историей». Во время праздника на площадку вынесут 80-метровый флаг государства. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

22 августа в 17.00 состоится флешмоб «Флаг моего государства». Около 120 юнармейцев и волонтеров развернут 80-метровый флаг России на нижней террасе набережной рядом с бронекатером БК-31. Кроме того, горожанам раздадут 500 ленточек с триколором.

Отметим, День государственного флага Российской Федерации был установлен в 1994 году указом президента. Он отмечается 22 августа.