Гидрометцентр предупредил о «турецкой» жаре в Волгоградской области

В субботу и воскресенье волгоградцев ждет экстремальная жара Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Выходные в Волгоградской области будут экстремально жаркими. Температура воздуха во поднимется почти до +40 градусов.

Жара в субботу и воскресенье накроет весь юг страны. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что будет погода, характерная для Турции. Испытают «турецкое» пекло в выходные и жители Волгоградской области.

- Температура на 4-6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Везде температура от 33 до 39 градусов. Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции, - приводит слова Романа Вильфанда ТАСС.

По прогнозу Волгоградского ЦГМС, днем 19 августа температура воздуха по области поднимется до +33...+38º, в Волгограде – до +35...+37º. В воскресенье в районах региона будет +30...+35º, местами до +38º, в Волгограде +35...+37º. 20 августа местами возможны кратковременные дожди.