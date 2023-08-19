У волгоградки на 19 неделе беременности удалили острый аппендицит

Медики помогли пациентке на 19 неделе беременности. Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Волгограда на 19 неделе беременности была вынуждена обратиться за помощью к медикам. У нее была ноющая боль в правом боку. Пациентку госпитализировали в клиническую больницу №5. К лечению подключилась бригада врачей – ее обследовали урологи, гинекологи, хирурги, специалисты анестезиологии и реанимации. Были проведены лабораторные исследования. У девушки диагностировали острый аппендицит.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Чтобы снизить риски воздействие на будущего ребенка, медики проводили операцию под эпидуральной анестезией.

26-летняя пациентка была в сознании. Операцию она перенесла легко.

- На пятый день я спокойно выписываюсь и иду домой донашивать своего ребенка. Надеюсь, еще встретимся, но уже в 5-м роддоме, - рассказала волгоградка.