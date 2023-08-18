Глава департамента городского хозяйства Волгограда Виталий Земцов покинул свой пост

Кто заменит чиновника на его посту - пока неизвестно Фото: Екатерина СИМОХИНА

В мэрии Волгограда грядут кадровые перестановки. Виталий Земцов, возглавляющий департамент городского хозяйства, покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

На посту департамента городского хозяйства Виталий Земцов проработал целых восемь лет, с 2015 года. За это время в Волгограде стала более удобной транспортная развязка, ведущая от улицы Калинина к Нулевой продольной магистрали, продлена дорога-дублер Университетского проспекта, которая позже получила имя Максима Загорулько.

Виталий Земцов с переменным успехом справлялся со снежной и водной стихией на волгоградских дорогах и заменил многочисленные маршрутки на автобусы, но, вместе с тем, ввел современную светящуюся разметку на дорогах.

Виталий Земцов – уроженец города Волжского. Окончил Волгоградскую архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», а также Волгоградский государственный технический университет по специальности «Маркетинг и менеджмент». Свое карьеру он начинал в 2001 году в МУП «Трест-Дормостстрой».