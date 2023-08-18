В Волгоградской области пенсионерка чуть не расстреляла из винтовки соседа

Женщине грозит до 2 лет лишения свободы Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Еланском районе Волгоградской области ссора соседей чуть не обернулась трагедией. 61-летняя жительница села в ходе конфликта начала угрожать соседу пневматической винтовкой. В отношении пенсионерки завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Причиной конфликта, как ни странно, оказалось стадо овец. А точнее, женщине не понравилось, что ее 69-летний сосед пасет свой скот неподалеку от ее дома. Такое соседство пенсионерку не устроило, между односельчанами разгорелся нешуточный конфликт.

Не придя к общему решению, женщина начала решать вопрос кардинально – она достала пневматическую винтовку и, направив ее на соседа, угрожала убийством. Мужчина обратился в полицию.

На женщину заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством», которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.