Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 14:05

В Волгоградской области пенсионерка чуть не расстреляла из винтовки соседа

61-летняя жительница села угрожала винтовкой своему соседу-пенсионеру
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Женщине грозит до 2 лет лишения свободы

Женщине грозит до 2 лет лишения свободы

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Еланском районе Волгоградской области ссора соседей чуть не обернулась трагедией. 61-летняя жительница села в ходе конфликта начала угрожать соседу пневматической винтовкой. В отношении пенсионерки завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Причиной конфликта, как ни странно, оказалось стадо овец. А точнее, женщине не понравилось, что ее 69-летний сосед пасет свой скот неподалеку от ее дома. Такое соседство пенсионерку не устроило, между односельчанами разгорелся нешуточный конфликт.

Не придя к общему решению, женщина начала решать вопрос кардинально – она достала пневматическую винтовку и, направив ее на соседа, угрожала убийством. Мужчина обратился в полицию.

На женщину заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством», которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.