Под Волгоградом мужчине дали полгода тюрьмы за повторное пьяное вождение

В Волгоградской области пьяного водителя отправили в колонию Фото: Анатолий ЖДАНОВ

18 августа Жирновский районный суд вынес приговор 40-летнему Роману Бородину за повторное вождение в нетрезвом виде. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, мужчине дали полгода колонии-поселения. Причина столь сурового наказания - неоднократное пьяное вождение вопреки штрафам и лишению водительских прав.

- В судебном заседании установлено, что подсудимый, будучи дважды привлеченным в 2021 году к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, в мае 2023 года вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, - уточнили в прокуратуре по региону.

Мужчина призвал вину. После того, как он выйдет на свободу, ему будет запрещено в течение 3,5 лет работать водителем.