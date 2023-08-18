250 тысяч волгоградцев примут участие в месячнике безопасности дорожного движения

В Волгоградской области проходят профилактические мероприятия. Фото: пресс-служба АВО.

С 25 августа в Волгоградской области стартует месячник «Безопасности дорожного движения», в котором примут участие по меньшей мере 250 тысяч детей и взрослых. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, всего запланировано 1,5 тысячи мероприятий, таких как флешмобы, лектории, вебинары, различные акции и интерактивы.

- Дошколята и ученики школ будут проходить и закреплять основы ПДД на тематических уроках, «минутках безопасности». Главными помощниками воспитателей и учителей станут активисты отрядов юных ЮИД - более 13 тыс. школьников, объединённых в 652 профильных отряда, - уточнили в обладминистрации.

Добавим, что детский травматизм в результате ДТП вырос в 2023 году на 20%. Статистика страшная - 10 детей погибли и 224 получили травмы.