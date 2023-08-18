«Черные кредиторы» в Волгоградской области маскируются под комиссионные магазины

Псевдоломбарды выдавали волгоградцам микрозаймы Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Волгоградской области рискуют лишиться квартиры или дома, оформляя микрозаймы у «черных кредиторов». С января по июнь в регионе выявили 6 финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности. «Черные кредиторы» выдавали себя за комиссионные магазины, на самом деле это были ломбарды. Они предлагали волгоградцам краткосрочные займы под залог имущества – по закону это запрещено, рассказали сайту volgograd.kp.ru в отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

- Комиссионные магазины не поднадзорны Банку России, поэтому нередко маскируются под ломбарды, чтобы вести нелегальную деятельность. Они приобретают у людей имущество «с правом обратного выкупа», а в действительности могут продать «залог» в любое время, поскольку юридически оно залогом не является. Обращаясь к недобросовестным участникам финансового рынка, потребитель рискует потерять деньги и имущество, - прокомментировал управляющий отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Ломбард выдает заемщику залоговый билет. Если организация предлагает подписать договор комиссии, купли-продажи или другой документ, значит, это не ломбард.

При заключении договоров с любой финансовой организацией, необходимо удостовериться, что ее нет в списке компаний-нелегалов. В Волгоградской области в этот список внесены 32 организации – «черные кредиторы», финансовые пирамиды.