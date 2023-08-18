В Волгоградской области на водоканал возбудили уголовное дело за загрязнение реки

Следственные органы установят личности тех, кто допустил нарушения законодательства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На руководство Водоканала в городе Котово Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье «халатность». Должностные лица допустили разлив сточных вод из-за чего в реку Малая Казанка стекали нечистоты. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, с 29 мая по 6 июня 2023 года на водопроводе образовался подбор из-за чего сточные воды полились в местную реку Малая Казанка, а также на почву в прибережной зоне.

Следователям удалось установить, что руководство водоканала не предприняло экстренные меры по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, а потому нанесло окружающей среде ущерб на общую сумму более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

Следственный комитет проводит комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы по уголовному делу. В рамках расследования будут установлены конкретные должностные лица, допустившие нарушения законодательства.