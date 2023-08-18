1600 водителей оштрафовали за проезд фур по Волгограду в жару

Фуры продолжают раскатывать колею в знойном Волгограде. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На дорогах Волгограда мобильные межведомственные группы 18 августа снова ловили большегрузы, водители которых раскатывают колею на плавящемся от жары асфальте. На нарушителей, проигнорировавших запреты, на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе составили административные протоколы. В целом штрафы заработали уже 1600 водителей фур, сообщили в администрации Волгоградской области.

Каждый день в рейды на дорогах выходят чиновники мэрии и региона, сотрудники ГИБДД. Фуры, которые в обход всех ограничений едут через Волгоград, и местные, и транзитные. Многие водители хотят сократить маршрут и «проскочить». Тем не менее, днем при +32 градусах проезд для большегрузов запрещен на всех автодорогах Волгоградской области. В Волгограде до конца лета движение фур запрещено с 7.00 до 22.00 вне зависимости от температуры. И все же на дорогах областного центра тяжелых грузовиков меньше не становится.