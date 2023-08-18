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НовостиОбщество18 августа 2023 10:40

В Волгограде коммунальщики начали ремонт трубопровода на пр. Героев Сталинграда

На юге Волгограда на пр. Героев Сталинграда меняют полувековую трубу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Ремонт трубопровода.

Ремонт трубопровода.

Фото: Олег ЗОЛОТО

18 по 21 августа в Красноармейском районе Волгограда коммунальщики заменят ветхую трубу на проспекте Героев Сталинграда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, работы проведут специалисты «Концессий теплоснабжения». Сама коммуникация была заложена под трамвайным полотном еще в 70-х годах, ее длина 120 м, ширина 300 мм. В связи с работами движение не поменяется. Общественный транспорт ранее уже изменил схему движения в связи с реконструкцией Марийского путепровода

- Так как трамваи в доканальной части Красноармейского района заменены бесплатным автобусным маршрутом, ресурсоснабжающая организация сможет провести обновление указанного участка сети, не создавая дополнительных неудобств волгоградцам, - уточнили в администрации.

Новый трубопровод обеспечит качественное отопление в 32 МКД, школах, детских садах и других социальных объектах. Добавим, что трамваи снова начнут курсировать по маршруту в начале сентября.