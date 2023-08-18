В Волгограде сдвинется время отправления одной электрички

Фото: Приволжская железная дорога

В Волгограде изменится расписание одной электрички. Со 2 сентября сдвинется время отправления пригородного поезда «Канальная – Волгоград-1». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Со 2 по 15 ноября электричка «Канальная – Волгоград-1» будет отправляться по средам, субботам и воскресеньям в 16.03. Приезжать на конечную станцию электропоезд будет в 17.25. Время отправления и прибытия будет на 2 часа 21 минуту раньше текущего расписания.

- Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку, - обратились к волгоградцам в Приволжской железной дороге.