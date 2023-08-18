За сутки волгоградца перевели телефонным аферистам почти 6 млн рублей

Проводится проверка. Фото: Александр ПАНОВ

За минувшие сутки жители Волгоградской области перевели телефонным мошенникам почти 6 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, стражи порядка устанавливают аферистов, проводится проверка. Так, более 3 миллионов лишился житель Дзержинского района города-героя. Он мечтал заработать деньги и вложил все свои сбережения и взятые в банке средства в брокерскую компанию. Мужчина поздно понял, что стал жертвой обмана.

Почти 2,7 миллиона рублей аферистам отдала пенсионерка из Советского района. Ей позвонил якобы сотрудник правоохранительные органов и сообщил о том, что ее счет в опасности и предложил перевести средства в «безопасное» место - счет самого преступника.

- Полиция региона напоминает, что такие звонки поступают только от мошенников. Не спешите следовать указаниям, позвоните в свой банк и узнайте информацию о ваших счетах, будьте бдительны, - напомнили полицейские.