В центре Волгограда приступили к реконструкции барельефа на Доме Павлова

На восстановление барельефа потратят не менее 1 миллиона рублей Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Центральном районе Волгограда приступили к обновлению объекта культурного наследия «Барельеф, посвященный героической обороне «Дома Павлова». Мемориал, находящийся прямо за спиной памятника Ленина, выше 16 метров начали реконструировать с верхней части. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда.

Специалисты подрядной организации начали работы на верхней части барельефа - бетонных плитах карниза и парапета. Для начала ремонту подвергнутся сами плиты и металлические конструкции, затем работникам предстоит почистить и восстановить кирпичную кладку барельефа, а также привести в порядок бетонные части скульптурной части архитектурного ансамбля. Подрядчик также уделяет особое внимание гидроизоляции конструкций и защите памятника от погодных условий.

Сам барельеф выполнен из красного кирпича и серого бетона с добавлением серой гранитной крошки. Стена имитирует руины города со следами пуль и снарядов, на нее нанесены изображения символического лица воина и группы обороны. Внизу памятника на бетонной ленте есть мемориальная надпись.

Согласно открытым данным на сайте госзакупок, ремонт барельефа обойдется мэрии в 1 миллион 229 тысяч 292 рубля.