Камышанин Евгений Мудренко погиб в ходе СВО

Евгений Мудренко. Фото: администрация Камышина

Печальная новость пришла 18 августа из города Камышина Волгоградской области. Молодой военнослужащий Евгений Мудренко погиб на линии соприкосновения во время специальной операции на Украине. О гибели земляка сообщили в администрации Камышина.

- Евгений Петрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. – говорится в официальном некрологе. - Скорбим вместе с семьей павшего.

Накануне в Камышине сообщили о гибели еще одного земляка, который выполнял боевые задачи на СВО, - Александра Щетихина.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Евгения Мудренко и всех погибших в ходе спецоперации.