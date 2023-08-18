У жителей Волжского возникли проблемы с водой

У волжан вода и-под крана течет слабым напором Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

18 августа у жителей города Волжский Волгоградской области возникли перебои водоснабжения. Из кранов вода течет под слабым напором. Все дело в коммунальной аварии.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского, из-за аварийной ситуации на электросетях и обесточивания КНС-9, «Водоканал» снизил давление питьевого водоснабжения. Волжанам обещают, что в скором времени ремонтники устранят проблему.

- Ориентировочное время устранения аварии на электросетях до 14.00, - отметили в мэрии.

Напомним, в Волгограде 17 августа произошла крупная коммунальная авария на Нижнем Тракторном. Из-за порыва трубопровода вода затопила дворы в поселке. На время устранения коммунальной аварии жители трех районов Волгограда остались без горячей воды. Ее пообещали вернуть к полудню пятницы.