МЧС предупреждает волгоградцев о высоком риске пожаров из-за 40-градусной жары

Из-за жары высокий риск пожаров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До конца недели в Волгоградской области будет почти сорокоградусная жара, которая усугубляет пожароопасную ситуацию. МЧС предупреждает жителей региона о высоком риске природных ЧП. Из-за пекла и ветров незначительные пожары могут превратиться в огромную проблему. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ведомства, 18 и 19 августа ожидается 5 класс горимости леса в Иловлинском, Клетском, Палласовском, Новониколаевском, Алексеевском районах.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено разжигать костры, жечь мусор, камыш, сухую траву, устраивать свалки.

При нарушении этих правил без последствий предусмотрены штрафы. Для физлица - 2-4 тысячи, для должностного - 15-30 тысячи, для юрлица - 40-60 тысяч рублей. В случае последствий штрафы увеличиваются.