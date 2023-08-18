На юге Волгограда девушка на «Тойоте» сбила ребенка

Ребенка госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 17 августа, в Красноармейском районе Волгограда под колесами иномарки пострадал 11-летний школьник. За рулем «Тойоты Короллы», которая наехала на ребенка, находилась 25-летняя девушка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 19.00 во дворе многоэтажного дома на улице Доценко.

Ребенок шел по дороге. Водитель иномарки не увидела пешехода и сбила его. Мальчику пришлось вызывать скорую помощь. Приехавшие врачи оказали первую помощь и госпитализировали пациента в больницу.