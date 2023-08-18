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НовостиПроисшествия18 августа 2023 8:03

На юге Волгограда девушка на «Тойоте» сбила ребенка

В Волгограде молодая автомобилистка наехала на 11-летнего школьника
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Ребенка госпитализировали.

Ребенка госпитализировали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 17 августа, в Красноармейском районе Волгограда под колесами иномарки пострадал 11-летний школьник. За рулем «Тойоты Короллы», которая наехала на ребенка, находилась 25-летняя девушка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 19.00 во дворе многоэтажного дома на улице Доценко.

Ребенок шел по дороге. Водитель иномарки не увидела пешехода и сбила его. Мальчику пришлось вызывать скорую помощь. Приехавшие врачи оказали первую помощь и госпитализировали пациента в больницу.