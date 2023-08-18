В Волгоградской области изъяли 12 тонн просроченного молока

Производство молочной продукции. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

12 тонн просроченного молока могли попасть в магазины Волгоградской области, однако Россельхознадзор вовремя обнаружил крупную партию опасного товара. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ООО «Алвита» увеличило сроки на продукцию, чтобы реализовать ее невзирая на всю опасность для здоровья покупателей ради дохода.

- Мониторинговой группой ведомства по данным системы «Меркурий» установлено, что на площадке юридического лица через транзакцию «переработка/производство» были увеличены сроки годности на 12,7 тонн сырого молока, - уточнили в Россельхознадоре по региону.

Предприятию объявили предостережение. За неоднократное нарушение требований законодательства предусматривается лишение лицензии.