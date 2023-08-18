Волгоградцам рассказали о вакцинации от гемофильной инфекции

Спасти от страшной болезни может лишь одна прививка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области врачи рассказали о возможном распространении такой смертельной болезни как гемофильная инфекция. Бактериальное заболевание в сложной форме вызывает пневмонию, гнойный менингит, сепсис и отит. Уберечь от него может только прививка. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в Роспотребнадзоре Волгоградской области.

Болезнь передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле. Формы болезни бывают разными: если бактерии не попадают в кровоток, то у человека появляется заложенность носа, боли в горле и конъюнктивит. Если же инфекция попадает в кровоток, то гемофильная палочка может развить менингит. В 95% случаев такое течение болезни регистрируется у детей в возрасте от 1 месяца до 5 лет.

Единственный эффективный метод защититься от коварной болезни – это пройти плановую иммунизацию. С 2022 года от этой инфекции введена всеобщая вакцинация детей.