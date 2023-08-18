Волгоградцы могут принести просроченные лекарства на утилизацию в аптеку

Пока боксы есть в пяти аптеках. Фото: ГУП «Волгофарм»

Просроченные лекарства нельзя выбрасывать в мусорку – они наносят вред природе. Теперь жители Волгограда, Волжского и Камышина могут принести их на утилизацию в аптеки «Волгофарм». Негодные лекарства можно оставить в специальных боксах для приема медикаментов, которые установили в аптеках сети в рамках нового экологического проекта, сообщили в администрации Волгоградской области.

- Оттуда их отправят на безопасную и экологичную утилизацию. Для этого с лицензированной организацией уже заключен договор на уничтожение отходов класса Г, - рассказали чиновники.

Пока боксов всего пять. В Волгограде они есть в аптеках на Аптечном проезде, 1 в Дзержинском, на Аллее Героев, 5 в центре и на проспекте Университетском, 25 в Советском районе. В Волжском - на проспекте Ленина, 97, в Камышине - на улице Ленина, 34.

Оставить в боксах можно лекарства с истекшим сроком годности, поврежденные или неправильно хранившиеся. Это могут быть таблетки, капсулы, ампулы, флаконы. Нельзя кидать в бокс ртутные и электронные термометры, яды и содержащие наркотики препараты, а также шприцы и все, что испачкано кровью.