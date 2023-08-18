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НовостиПроисшествия18 августа 2023 7:14

В тяжелом состоянии: в Волгограде 2-летний ребенок выпал из окна многоквартирного дома

2-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Волгограде
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 17 августа в Волгограде серьезно пострадал маленький мальчик. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что в 2-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Происшествие случилось в многоквартирном доме в Ворошиловском районе, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские проводят проверку. Малыш получил серьезные травмы. Сейчас за его жизнь борются медики 7-й больницы.

- Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение КБ СМП №7, состояние тяжелое, - сообщили в облздраве.

Полицейские напоминают об опасности об открытых окон для детей.

- Помните: даже самые надежные москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Позаботьтесь о безопасности своих детей, - обратились сотрудники МВД к волгоградцам.