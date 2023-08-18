Под Волгоградом 19 августа перенесут съезд с развязки у Средней Ахтубы

Развязку передвинут на 150 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8 часов утра в субботу, 19 августа 2023 года, на трассе в Волго-Ахтубинской пойме изменят схему движения на съезде с развязки Второго пускового комплекса Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба в направлении на райцентр Средняя Ахтуба, сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Съезд перенесут на 150 метров.

- Существующий съезд будет закрыт в целях его переустройства и открытия фронта для других работ. Съезд в направлении рабочего поселка Средняя Ахтуба будет перемещен на 150 метров, - рассказали в ведомстве.

Водителей просят смотреть на установленные на трассе дорожные знаки и инфощиты, они предупредят об изменениях и укажут путь.

Напомним, в пойме продолжают строить новую трассу, которая соединит мосты через Волгу и через Ахтубу. Место съезда уже в который раз переносят в связи с производственной необходимостью.