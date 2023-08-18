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НовостиОбщество18 августа 2023 6:18

В Волгоградскую область возвращается жара до +38 градусов

В выходные волгоградцев ждет жаркая погода
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В выходные в Волгограде и области будет экстремальная жара

В выходные в Волгограде и области будет экстремальная жара

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жителям Волгоградской области снова придется спасаться от пекла. В регион возвращается экстремальная жара до +38 градусов. Изнуряющая погода будет в ближайшие выходные, предупредили синоптики.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, 19 августа переменная облачность и без существенных осадков. Ночью столбики термометров по области будут показывать +18...+23º, местами будет прохладно до +13...+18º, но днем в субботу +33...+38º. В Волгограде 19 августа +21...+23º ночью и +35...+37º днем. Осадки не прогнозируются.

Переменная облачность и отсутствие дождей будут и в воскресенье. В районах региона ночью на 20 августа +18...+23º, при прояснении +13...+18º, днем +30...+35º, местами до +38º. В Волгограде в ночные часы +21...+23º, днем +34...+36º.