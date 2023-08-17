Капитальный ремонт в 54 школах Волгоградской области сделают в 2024-2025 годах

Всего за два года, с 2024 по 2025 включительно, капитальный ремонт сделают в 54 школах 29 муниципальных образований Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области сразу в нескольких школах в этом году не прозвенит звонок на первый урок. Причиной всему – капитальный ремонт зданий, некоторые из которых имеют уже вековую историю. Об этом рассказали в пресс-службе Облобразования.

- Сейчас в регионе приведены в порядок кадетский казачий корпус имени К.С.Недорубова, волгоградская школа №67 и волжская школа №19. Также продолжается капремонт в школе №93 Волгограда, - прокомментировали в комитете образования.

Всего за два года, с 2024 по 2025 включительно, капитальный ремонт сделают в 54 школах 29 муниципальных образований. Капитальный ремонт включает несколько этапов – это и замена строительных конструкций, затем кровли, потолков, перекрытий, полов, окон, дверей фасада, а уже потом проведение электромонтажных, внутренних штукатурных, облицовочных и малярных работ.

На данный момент капитальный ремонт продолжается в школе №93 на улице Туркменской. Здесь убрали старые конструкции, заменили кровлю и окна, укрепили фундамент. Но об учебе в этом здании пока нет и речи, а потому уроки для учеников младших классов здесь начнутся в только 2024 году.

А вот первый корпус школы №67 на улице Римского-Корсакова наконец готов и после обновления в этом году 1 сентября сядут за парты более 300 малышей, которые раньше учились в основном здании вместе со старшеклассниками.

Напомним, что в Волжском также собираются отремонтировать в будущем году две школы – 13 и 32. Детей из первой школы собираются «переселить» другие учебные заведения, однако родители не согласны с этим и заверяют, что не знали переведении их чад в другое место.