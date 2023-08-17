В Волгограде в двух районах отключат электричество 18 августа

В пятницу в двух районах города отключат электричество Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В пятницу жителям десятков домов в Волгограде придется обходится без электричества. Его отключат из-за плановых ремонтных работ. Без света частично останутся 2 района города. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 18 августа временно не будет в Дзержинском и Кировском районах.

В Дзержинском районе электричество отрубят с 9.00 до 17.00 на ул. Продольной, 56, 58, 84-92, 91-99, ул. Иловлинской, 5-11, 15-37, 16-88, ул. Хуторской, 1-5, 2-8, ул. Сосновской, 1-37, 2-36, ул. Степной, 5, 5а, 29, 31, ул. Крайней, 2-16, 3а, 3-17, 16а, ул. Новосельской, 17-65, 22, 30а, 58-62, ул. Новорядской, 63-67, 66-80, 80а, 84-104, 104а, 108, ул. Полины Осипенко, 52-84, 58а, 69, 81 ул. Узбекской, 17-35, 28-96, 39-91, ул. Аннинской, 7-27, 8-34, ул. Землячки, 72, ул. Космонавтов, 45, 45а, 47/1, 49.

В Кировском районе обесточат с 9.00 до 16.00 пер. Добролюбова, 1-5, 2-6, ул. Терновую, 6-52, пер. Никитина-1, 1-5, 2-8, ул. Шлюзовую, 1-7, 2-8, ул. Гастело, 2-6, 3-15, ул. Серафимовича, 1-7, 2-8, ул. Радищева, 1-7, 2-8, пер. Сухореченский, 1-5, 2-8, пер. Дубовский, 1-3, 2-4.

Напомним, сразу 3 района Волгограда – Тракторозаводский, Краснооктябрьский и Дзержинский – остались без горячей, а некоторые адреса еще и без холодной воды из-за коммунальной аварии. Трубу прорвало на Нижнем Тракторном, затопив поселок водой.