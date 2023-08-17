Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 14:25

В Волгограде могут продавать подозрительную красную икру

В волгоградские магазины могла попасть икра предприятия-фантома
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградскую область могла попасть небезопасная красная икра

В Волгоградскую область могла попасть небезопасная красная икра

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителей Волгоградской области предупредили о лососевой икре, которая может быть небезопасна. Людей просят не покупать продукцию «Икра форели» производителя ООО «ФореЛька», она является фальсификатом, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

На упаковках красной икры указан адрес производства в Карелии. Но после проведенных проверок выяснилось, что там никто ничего не производит. Предприятие оказалось фантомом.

- В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной рыбной продукции, Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия информация по данному факту направлена в Министерство внутренних дел, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Жителей и предпринимателей Волгоградской области просят сообщить в Роспотребнадзор при обнаружении в магазинах красной икры ООО «ФореЛька» по телефону «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30.