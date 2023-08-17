В Волгограде могут продавать подозрительную красную икру

В Волгоградскую область могла попасть небезопасная красная икра Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителей Волгоградской области предупредили о лососевой икре, которая может быть небезопасна. Людей просят не покупать продукцию «Икра форели» производителя ООО «ФореЛька», она является фальсификатом, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

На упаковках красной икры указан адрес производства в Карелии. Но после проведенных проверок выяснилось, что там никто ничего не производит. Предприятие оказалось фантомом.

- В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной рыбной продукции, Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия информация по данному факту направлена в Министерство внутренних дел, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Жителей и предпринимателей Волгоградской области просят сообщить в Роспотребнадзор при обнаружении в магазинах красной икры ООО «ФореЛька» по телефону «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30.