В Волгограде с июля ищут мужчину с серо-голубыми глазами

Мужчина пропал в июле. Фото: Лиза Алерт.

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» обращаются к жителям Волгоградской области с просьбой помочь в поисках 47-летнего Дмитрия Акчурина. Мужчина проживает в городе-герое. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры, 29 июля волгоградец вышел из дома и бесследно пропал. С того дня на связь он не выходил. Родные обратились в правоохранительные органы и к поисковикам.

На вид пропавшему мужчине около пятидесяти лет. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Особых примет нет. Одет был в жилетку, черную футболку и джинсы, кроссовки.

Сообщить информацию о возможном местонахождении мужчины необходимо по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.