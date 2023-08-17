На «Дне поля «ВолгоградАгро» аграриям представили комплекс услуг для сферы АПК

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Выставка «День поля» — это масштабная экспозиция, где можно увидеть передовые достижения сельскохозяйственной отрасли, объединяющая ведущих сельхозпроизводителей, экспертов министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также ученых и агрономов.

На мероприятии банк «Центр-инвест» представил полный комплекс услуг для предприятий сферы АПК, начиная от кредитования в рамках льготных программ с государственной поддержкой на инвестиционные и оборотные цели и заканчивая предоставлением услуг расчетно-кассового обслуживания и зарплатными проектами.

Банк финансирует проекты повышения энергоэффективности и закупку новой техники, чем помогает хозяйствам снижать объем выбросов углекислоты в атмосферу, развивать системы орошения и внедрять технологии нулевой обработки почв. Сектор агробизнеса составляет свыше 54% всего кредитного портфеля юридических лиц банка «Центр-инвест».

- За 30 лет банк приобрел колоссальный опыт работы с аграриями юга России. С 2017 года «Центр-инвест» является уполномоченным банком по реализации программы льготного кредитования МСХ, что позволяет развиваться нашим клиентам сферы АПК, — прокомментировала директор филиала банка «Центр-инвест» в Волгограде Анастасия Агафонова.

Филиал ПАО КБ «Центр-инвест» в г. Волгоград:

тел.: +7 (8442) 26-26-69

Льготные кредиты для АПК

Кредитование для развития бизнеса

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г.