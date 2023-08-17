Под Волгоградом 41-летний ревнивец ударил конкурента ножом в грудь

Мужчину задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Волжского задержали 41-летнего подозреваемого в попытке убийства ревнивца. Мужчина пытался зарезать соперника прямо на глазах у дамы сердца. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУСКР по Волгоградской области, на него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Конфликт случился 14 августа 2023 года у дома №55 на улице Энгельса. Мужчины повздорили из-за женщины, один достал нож.

- Он нанес 2 удара ножом, причинив проникающее колото-резанное ранение брюшной полости и проникающее ранение грудной клетки. В настоящее время пострадавший находится в больнице, - уточнили в следкоме региона.

Медики спасают жизнь тяжелому пациенту. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах конфликта, подозреваемого задержали.