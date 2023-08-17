В Волгоградской области обнаружили 20 тонн опасного меда

Мед на рынке. Фото: Александр ХИТРОВ

Россельхознадзор обнаружил крупную партию меда без документов. Если бы не бдительность сотрудников надзорного ведомства, на рынок мог бы попасть продукт неизвестного происхождения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Россельхознадзора, нарушение допустило ООО «ЮПК», зарегистрированное в городе-герое.

Организация зарегистрировала партию товара, нарушив основные регламенты, что и послужило поводом для проверки.

- Записи на 20 тонн натурального пчелиного меда цветочного внесены по бумажному ветеринарному сопроводительному документу, в связи с чем нарушена прослеживаемость пищевой продукции, - уточнили в надзорном ведомстве.

Предприятию выдали предостережение впредь соблюдать регламенты и закон.