Под Волгоградом простились с погибшим в СВО Александром Щетихиным

Фото: администрация Камышинского района.

Сегодня, 17 августа, в Волгоградской области проводили в последний путь военнослужащего Александра Щетихина, погибшего в специальной военной операции на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышинского района, боец отважно защищал жителей Донбасса от националистов.

- Александр мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Александра Щетихина искренние соболезнования, - написали в соцсетях администрации.

Редакция «КП-Волгоград» выражает искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего.