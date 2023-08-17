Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 августа 2023 9:22

Под Волгоградом простились с погибшим в СВО Александром Щетихиным

Погиб участник СВО Александр Щетихин из Волгоградской области
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: администрация Камышинского района.

Фото: администрация Камышинского района.

Сегодня, 17 августа, в Волгоградской области проводили в последний путь военнослужащего Александра Щетихина, погибшего в специальной военной операции на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышинского района, боец отважно защищал жителей Донбасса от националистов.

- Александр мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Александра Щетихина искренние соболезнования, - написали в соцсетях администрации.

Редакция «КП-Волгоград» выражает искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего.