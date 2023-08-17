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НовостиОбщество17 августа 2023 8:25

В Волгограде подвал многоэтажки затапливало из-за засоренной трубы

Прокуратура Волгограда обязала «Концессии» устранить коммунальную аварию на Удмуртской
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура Волгограда обязала «Концессии» устранить коммунальную аварию на Удмуртской

Прокуратура Волгограда обязала «Концессии» устранить коммунальную аварию на Удмуртской

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Краснорамейского района Волгограда через суд обязала «Концессии водоснабжения» устранить коммунальную аварию в доме №85 на улице Удмуртской. Жильцы жаловались, что подвал затапливает сточными водами из-за засора. Они обратились в СМИ и лишь после этого коммунальщики поспешили исправить ситуацию.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, причина засора - халатное отношения «Концессий» к обслуживанию сетей водоотведения. Помимо этого, коммунальщиков обязали очистить колодцы от ила и мусора.

- Прокуратурой района в ООО «Концессии водоснабжения» внесено представление. К настоящему времени аварийная ситуация устранена. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района, - уточнили в ведомстве.