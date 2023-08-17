В Волгограде подвал многоэтажки затапливало из-за засоренной трубы

Прокуратура Волгограда обязала «Концессии» устранить коммунальную аварию на Удмуртской Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Краснорамейского района Волгограда через суд обязала «Концессии водоснабжения» устранить коммунальную аварию в доме №85 на улице Удмуртской. Жильцы жаловались, что подвал затапливает сточными водами из-за засора. Они обратились в СМИ и лишь после этого коммунальщики поспешили исправить ситуацию.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, причина засора - халатное отношения «Концессий» к обслуживанию сетей водоотведения. Помимо этого, коммунальщиков обязали очистить колодцы от ила и мусора.

- Прокуратурой района в ООО «Концессии водоснабжения» внесено представление. К настоящему времени аварийная ситуация устранена. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района, - уточнили в ведомстве.