В Волгоградской области похоронят погибшего в СВО 26-летнего Артура Юргилевича

Урюпинца похоронят на родной земле. ФОТО: телеграм-канал Администрации Урюпинского района

В городе Урюпинске Волгоградской области в пятницу, 18 августа, проводят в последний путь участника специальной военной операции Артура Юргилевича. 26-летний боец погиб, выполняя свой воинский долг, 4 августа. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на телеграм-канал администрации Урюпинского района.

- Это огромная боль утраты. Урюпинск скорбит, прощаясь с настоящим Защитником Отечества, - говорится в сообщении администрации.

Артур Юргилевич родился и рос в Урюпинске. Окончил местную гимназию и Центр образования, после - колледж бизнеса, отслужил срочную службу в армии. Работал на предприятии «Хоперская упаковка». Был женат. Осенью 2022 года отправился в зону проведения специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. Был пулеметчиком мотострелкового взвода.

Прощание с Артуром состоится в пятницу, 18 августа. Отпевание пройдет в Покровском соборе, траурное прощание - в сквере Павших борцов, похоронят бойца на кладбище в хуторе Попов.

Редакция соболезнует родным и близким всех погибших в ходе СВО.