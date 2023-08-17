Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 7:33

В Волгограде суд обязал магазин Helen соблюдать условия использования сертификатов

Волгоградский Роспотребнадзор через суд заставил магазин сумок соблюдать закон
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградский Роспотребнадзор через суд заставил магазин сумок соблюдать закон

Волгоградский Роспотребнадзор через суд заставил магазин сумок соблюдать закон

Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор через суд обязал магазин сумок, кошельков и аксессуаров Helen, расположенный в Центральном районе Волгограда, соблюдать правила использования подарочных сертификатов без нарушения прав покупателей. На сайте магазина можно купить подарочную карту, но со странными условиями. Вернуть ее нельзя, неиспользованные деньги невозможно обналичить, карта действительна только три года.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, это является грубейшим нарушение прав потребителей.

- В случае намерения потребителя расторгнуть такой договор, продавец не вправе отказывать в возврате уплаченной суммы, в том числе и в случае окончания срока действия подарочного сертификата, - добавили в Роспотребнадзоре.

Ведомство вышло в суд, чтобы защитить права покупателей. ИП обязали внести изменения.