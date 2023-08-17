В Волгограде суд обязал магазин Helen соблюдать условия использования сертификатов

Волгоградский Роспотребнадзор через суд заставил магазин сумок соблюдать закон Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор через суд обязал магазин сумок, кошельков и аксессуаров Helen, расположенный в Центральном районе Волгограда, соблюдать правила использования подарочных сертификатов без нарушения прав покупателей. На сайте магазина можно купить подарочную карту, но со странными условиями. Вернуть ее нельзя, неиспользованные деньги невозможно обналичить, карта действительна только три года.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, это является грубейшим нарушение прав потребителей.

- В случае намерения потребителя расторгнуть такой договор, продавец не вправе отказывать в возврате уплаченной суммы, в том числе и в случае окончания срока действия подарочного сертификата, - добавили в Роспотребнадзоре.

Ведомство вышло в суд, чтобы защитить права покупателей. ИП обязали внести изменения.