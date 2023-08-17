В Волгограде устраняют мощный прорыв у элитного ЖК

Трубу прорвало рядом с Волжскими парусами. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде снова возник мощный прорыв возле поймы Царицы. Потоки воды с ночи 16 августа заливают Нулевую продольную около элитного ЖК «Волжские паруса». На этот раз рванула не канализация, прорвало трубу с холодной водой на улице Пугачевской. На месте работают бригады, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения».

- На улице Пугачевской произошло технологическое нарушение на трубопроводе ХВС малого диаметра, повлекшее приостановку подачи ресурса в три многоквартирных дома. Специалисты завершат восстановительные работы до конца дня, – рассказали в пресс-службе «Концессий водоснабжения».

В ресурсоснабжающей организации подчеркивают, что рванувшая труба не состоит на балансе «Концессий», но ремонтируют ее все равно они. Трубу проложил застройщик к новым домам на Пугачевской. В РСО еще не успели принять коммуникации.