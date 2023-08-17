Волгоградский облсуд вернул муниципалитету проданный частникам сельский ДК

ДК в Дубовке, проданный в частные руки. Фото: областная прокуратура.

17 августа Волгоградский областной суд вернул в муниципальную собственность Дом культуры на 500 мест в городе Дубовка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, недостроенное здание, расположенное на улице Московской №30а и территорию площадью 5 тысяч квадратных метров, в 2003 году передали администрации района. Спустя несколько лет чиновники решили отдать его в приватизацию с условием инвестиционного вложения на 1 миллион рублей. Затем помещение вместе с участком перешло в собственность ООО «Возрождение».

- Указанное юрлицо мер к достройке здание не приняло, договорные обязательство не выполнило. В связи с неисполнением обязательств договор не был расторгнут, меры по возврату земельного участка не приняты, что позволило впоследствии его реализовать третьим лицам, - уточнили в прокуратуре.

ДК и землю снова продали, хотя фактически участок является частью Центрального парка Дубовки. В итоге прокуратура добилась возвращения государственной земли.