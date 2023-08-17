Готовы платить от 350 тысяч в месяц: в Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Строителям готовы хорошо платить. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области есть работа, на которой готовы платить зарплату, в несколько раз превышающую среднемесячную по региону. Стали известны самые «дорогие» вакансии августа. В топ-5 оказались предложения о работе с доходом в несколько сотен тысяч рублей в месяц.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в сервисе hh.ru, были проанализированы свыше 15 тысяч вакансий, открытых в августе в Волгоградской области. Самую высокую зарплату предлагают директору по строительству – от 350 тысяч рублей на руки. Кандидат должен иметь профильное образование, опыт реализации строительных объектов в качестве руководителя проекта или главного инженера, умение работать с большим объемом информации.

На втором месте вакансия старшего программиста 1С в производственную компанию. Зарплата – от 200 тысяч рублей до вычета налогов. А еще работодатель подразумевает работу на удаленке. Также от 200 тысяч рублей может зарабатывать менеджер по продажам. Нужен опыт продаж дорожно-строительной техники, сельхозтехники, грузовых автомобилей. Работодатель предлагает корпоративную связь и автомобиль, но ждет готовность к командировкам.

Начальник конструкторского отдела может зарабатывать от 150 тысяч в месяц, вакансия открыта в Камышине. Преимуществом будет опыт работы на машиностроительных предприятиях. А в Волжском открыта вакансия стоматолога-ортопеда с зарплатой от 150 тысяч в месяц. Кандидат должен иметь опыт более 5 лет.