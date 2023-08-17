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НовостиПроисшествия17 августа 2023 6:26

Бастрыкин потребовал разобраться в гибели 16-летнего подростка в Волгоградской области

Под Волгоградом семья утонувшего школьника подозревает, что их сына убили
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту гибели 16-летнего подростка из Волгоградской области. Школьник утонул в реке Хопер 6 августа. Однако родные погибшего не верят, что это случайность. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, отец обратился в СМИ и озвучил свою позицию - смерть мальчика может носить криминальный характер.

- Следственными органами СК России по Волгоградской области по данному факту проводится процессуальная проверка, - уточнили в региональном ведомстве.

Глава СУ СКР по области Василий Семенов лично доложит о результатах.