В Волгограде завели дело на выехавшего за границу мужчину с доступом к гостайне

ФСБ возбудило дело на волгоградца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградские чекисты завели уголовное дело на 33-летнего местного жителя, которого подозревают в нарушении требований по защите государственной тайны. У мужчины был доступ к сведениям под грифом «совершенно секретно», но он, нарушив все ограничения, поехал за границу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

- Сотрудник одного из волгоградских предприятий, имеющий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом «совершенно секретно», нарушил принятое в отношении него решение о временном ограничении права на выезд за пределы страны, - рассказали в ведомстве.

Ездить за границу волгоградец с доступом к гостайне не имел права вплоть до июня 2024 года. Однако поехал за рубеж на год раньше. Теперь ФСБ разбирается в этом деле. Мужчине может грозить штраф до 500 тысяч рублей или двухлетней зарплаты, либо лишение свободы до трех лет.