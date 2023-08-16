В Волгоградской области из-за подорожавших удобрений и семян выросли в цене овощи

Цены на продукты выросли. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

16 августа Центробанк сообщил о повышении инфляции в Волгоградской области в июле 2023 года сразу на 4%, что практически в полтора раза выше июньской статистики (2,6%). Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Банка России, это произошло из-за ослабления рубля, а также издержек производителей.

Так, из-за резко подорожавших удобрений и семян сезонные овощи, такие как картофель, морковь и капуста, стоят дороже обычного. В целом стоимость продовольственных товаров увеличилась на 2,13%. Подорожали импортные товары - яблоки, бананы, апельсины. Непродовольственные товары выросли в цене на 3,52%, услуги - на 8,91%,

- В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. Годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.